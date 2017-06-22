聯合會盃》C羅一錘定音 葡萄牙1球小勝俄羅斯（影音）

C羅。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕2017年聯合會盃A組第2輪，主辦國俄羅斯迎戰歐洲冠軍葡萄牙。葡萄牙靠著王牌前鋒C羅（Cristiano Ronaldo）的頭錘打破僵局，隨後保持1球領先到最後，終場葡萄牙1：0小勝俄羅斯，暫時以1勝1和、4分積分與墨西哥並列小組第1，落敗的俄羅斯則以1勝1敗暫居第3。

比賽開始後8分鐘，葛瑞羅（Raphaël Guerreiro）左路吊傳，C羅跟進到門前把球頂進球門，為葡萄牙先下一城，這球是C羅國家隊生涯第74個進球。俄羅斯後防線沒有人負責一對一防守C羅，就此陷入落後局面。半場結束前，俄羅斯有大好得分機會，前鋒史莫洛夫（Fyodor Smolov）接到隊友傳球順勢轉身射門，球卻踢偏出界。半場結束，葡萄牙1：0領先。

這場比賽是俄羅斯守門員阿金費耶夫（Igor Akinfeev）國家隊生涯13年來第100場出賽。可以說是意義非凡。可惜俄羅斯下半場仍久攻不下，主力中場日爾科夫（Yuri Zhirkov）在第91分鐘選擇吊射，球也被葡萄牙守門員帕特里西歐（Rui Patricio）單手托出底線，終場葡萄牙就以1球獲勝。

C羅8分鐘就為葡萄牙頂進1球。（路透社）

阿金費耶夫。（歐新社）

影音：俄羅斯對葡萄牙。（影片經愛爾達體育台同意轉載）