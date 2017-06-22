聯合會盃》佩拉爾塔破門逆轉 墨西哥淘汰紐西蘭 （影音）

佩拉爾塔（中）踢進墨西哥第2球。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕聯合會盃A組第2輪，中北美洲冠軍墨西哥出戰大洋洲紐西蘭，上半場紐西蘭靠著伍德（Chris Wood）破門取得領先，但下半場墨西哥靠希梅內斯（Raúl Jiménez）與佩拉爾塔（Oribe Peralta）各進1球逆轉戰局，終場墨西哥以2：1擊敗紐西蘭。墨西哥賽後與葡萄牙並列小組第1，紐西蘭則以2敗提前被淘汰出局。

上半場第33分鐘，墨西哥中後衛薩爾塞多（Carlos Salcedo）受傷退場，前一場比賽壓哨破門的莫雷諾（Héctor Moreno）替補上陣。第42分鐘，紐西蘭率先破門，路易斯（Clayton Lewis）右側直傳，伍德突破到禁區推射入網。半場結束，紐西蘭暫時以1球領先。

下半場開始後不久，墨西哥中場法比安（Marco Fabián）禁區前橫傳，希梅內斯轉身起腳射門得分，比數變成1：1平手。第72分鐘，墨西哥再度破門，中場艾奎諾（Javier Aquino）左路突破到底線橫傳，佩拉爾塔中路包抄起左腳得分，墨西哥取得2：1領先。紐西蘭湯瑪斯（Ryan Thomas）在第86分鐘的射門打中門柱，無緣為球隊追平。

傷停補時階段，雙方爆發肢體衝突。補時第1分鐘，紐西蘭發動快速反擊，柏克薩爾（Michael Boxall）帶球推進，但墨西哥隊長雷耶斯（Diego Reyes）回防時用手拉扯柏克薩爾的球衣，隨後柏克薩爾被埃雷拉（Héctor Herrera）撞倒。兩隊隨後開始叫囂、互推，裁判也衝進人群試圖讓雙方冷靜。

最後裁判透過VAR系統觀看錄影，墨西哥的埃雷拉、雷耶斯，以及紐西蘭的柏克薩爾都被黃牌警告，終場墨西哥以2：1獲勝。

伍德為紐西蘭先下一城。（路透社）

佩拉爾塔破門。（法新社）

影音：墨西哥對紐西蘭。（影片經愛爾達體育台同意轉載）