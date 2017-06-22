NBA》帳號又被盜？ JR史密斯竟向騎士說掰掰
2017/06/22 08:21
JR史密斯發文向騎士說掰掰。（取自臉書）
〔體育中心／綜合報導〕騎士隊「神經刀」JR史密斯（J.R. Smith）稍早在臉書發布貼文表示，「再見騎士隊」，嚇壞不少球迷。然而，他過沒多就刪掉貼文，並澄清自己的社群媒體又被「駭」了。
總冠軍賽第三戰騎士輸球時，JR史密斯就曾在推特寫道，騎士會逆轉到第7戰奪冠，貼文在15分鐘後被刪除，JR史密斯受訪否認是自己PO的，「有人盜用我的帳號。」
同樣戲碼今天又上演，JR史密斯在臉書表示「掰掰騎士隊」，過沒多久又刪文，並在推特寫道，「我不知道社群媒體是怎麼了，這個太瘋狂，我沒有要離開#騎士隊」
JR史密斯去年10月才與騎士隊簽下4年5700萬美元，合約至少還有2年，騎士隊最快2019年夏天才能跳出合約。
史密斯推特澄清：
Idk what's going on with social media but this is crazy. I'm not leaving the #Cavs— JR Smith （@TheRealJRSmith） 2017年6月21日
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