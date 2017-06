NBA》帳號又被盜？ JR史密斯竟向騎士說掰掰

JR史密斯發文向騎士說掰掰。(取自臉書)

〔體育中心/綜合報導〕騎士隊「神經刀」JR史密斯(J.R. Smith)稍早在臉書發布貼文表示,「再見騎士隊」,嚇壞不少球迷。然而,他過沒多就刪掉貼文,並澄清自己的社群媒體又被「駭」了。

總冠軍賽第三戰騎士輸球時,JR史密斯就曾在推特寫道,騎士會逆轉到第7戰奪冠,貼文在15分鐘後被刪除,JR史密斯受訪否認是自己PO的,「有人盜用我的帳號。」

同樣戲碼今天又上演,JR史密斯在臉書表示「掰掰騎士隊」,過沒多久又刪文,並在推特寫道,「我不知道社群媒體是怎麼了,這個太瘋狂,我沒有要離開#騎士隊」

JR史密斯去年10月才與騎士隊簽下4年5700萬美元,合約至少還有2年,騎士隊最快2019年夏天才能跳出合約。

史密斯推特澄清:

Idk what's going on with social media but this is crazy. I'm not leaving the #Cavs