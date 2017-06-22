MLB》培瑞茲生涯首支滿貫砲 皇家逆轉紅襪（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕近況火燙的皇家今天在主場對上紅襪，靠著捕手培瑞茲（Salvador Perez）轟出生涯首發滿貫砲逆轉戰局，助皇家以6：4獲勝，拿下近15戰的第11勝。

第4局紅襪在落後2分的情況下，靠班尼泰迪（Andrew Benintendi）、柏格茲（Xander Bogaerts）背靠背敲出陽春砲追平比數，第5局貝茲（Mookie Betts）的高飛犧牲打、加上皇家一壘手庫斯博（Cheslor Cuthbert）發生接球失誤，讓紅襪攻下2分超前。

皇家第8局展開反攻，培瑞茲在滿壘狀況下敲出全壘打，一舉灌下4分超前比數，最後也助球隊贏球，成為本日贏球功臣，這一轟也是他生涯第一支滿貫砲。賽後培瑞茲表示：「前兩球投手投得很角落，但我必須將球擊出去。」

投手部分，紅襪先發波梅蘭茲（Drew Pomeranz）主投6.1局被敲出6安打失2分皆責失，而皇家先發甘迺迪（Ian Kennedy）則主投4.2局被敲出2安打包含2轟，共失4分有2分責失，兩人皆無關勝敗；勝投由索利亞（Joakim Soria）投1局無失分、1次三振所拿下。

培瑞茲。（美聯社）