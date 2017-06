MLB》培瑞茲生涯首支滿貫砲 皇家逆轉紅襪（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕近況火燙的皇家今天在主場對上紅襪,靠著捕手培瑞茲(Salvador Perez)轟出生涯首發滿貫砲逆轉戰局,助皇家以6:4獲勝,拿下近15戰的第11勝。

第4局紅襪在落後2分的情況下,靠班尼泰迪(Andrew Benintendi)、柏格茲(Xander Bogaerts)背靠背敲出陽春砲追平比數,第5局貝茲(Mookie Betts)的高飛犧牲打、加上皇家一壘手庫斯博(Cheslor Cuthbert)發生接球失誤,讓紅襪攻下2分超前。

皇家第8局展開反攻,培瑞茲在滿壘狀況下敲出全壘打,一舉灌下4分超前比數,最後也助球隊贏球,成為本日贏球功臣,這一轟也是他生涯第一支滿貫砲。賽後培瑞茲表示:「前兩球投手投得很角落,但我必須將球擊出去。」

投手部分,紅襪先發波梅蘭茲(Drew Pomeranz)主投6.1局被敲出6安打失2分皆責失,而皇家先發甘迺迪(Ian Kennedy)則主投4.2局被敲出2安打包含2轟,共失4分有2分責失,兩人皆無關勝敗;勝投由索利亞(Joakim Soria)投1局無失分、1次三振所拿下。

培瑞茲。(美聯社)