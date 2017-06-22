網球》松加女王草地止步次輪 種子選手僅存3位

松加止步次輪。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕剛升格當新手奶爸的法國好手松加（Jo-Wilfried Tsonga）以第5種子之姿參加女王草地賽，昨晚在次輪面對非種子選手穆勒（Gilles Muller）遭6：4、6：4直落二拍落，賽事前五種子僅剩克羅埃西亞選手西里奇（Marin Cilic）。

首盤穆勒攻守俱佳，面對松加的回球總是能順利化解危機進而得分。整場比賽雙方都沒有發生雙誤，一發成功率及得分率皆由穆勒略勝一籌，發出了9記愛司球也比松加的6記高。

而此賽事的種子選手除了今天才要打次輪比賽的西里奇外，僅剩下第6種子迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）、第7種子柏蒂奇（Tomas Berdych）。

迪米特洛夫。（歐新社）

柏蒂奇。（歐新社）

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