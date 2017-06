NBA》湖人少主轉戰籃網 林書豪說話了

林書豪(左)與羅素(右)新球季誰當先發控衛備受關注。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕籃網昨將效力9年的看板球星羅培茲和首輪第27順位選秀權交易至洛杉磯,換回「雙能衛」羅素和中鋒莫茲戈夫。有美媒認為,羅素的加盟會壓縮林書豪的發揮空間,聯手搭配也會有一段磨合期。

對於羅素的到來,林書豪先在推特上表示歡迎之意,「歡迎羅素和莫茲戈夫加入我們!一起衝吧!」而他先前也曾發文告別好搭檔羅培茲,「我會想念你的,最好的兄弟。」

豪哥歡迎羅素的推特吸引許多球迷留言,有球迷說,「LOL他們要丟掉你了,兄弟」,但也有人回應,「沒吧,DLO會打得分後衛,他在那個位置比較舒服」;還有人表示,「你和羅素會一起打出新氣象的!」

林書豪在2016-17球季僅出賽36場,場均14.5分5.1助攻1.1次抄截;羅素則出賽63場,場均15.6分4.8次助攻1.4抄截,新球季究竟是誰會當籃網的先發控衛,讓球迷們備受關注。

相關推特:

Welcome @Dloading and Mosgov to the squad!! Lets goo #BrooklynGrit