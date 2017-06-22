NBA》湖人少主轉戰籃網 林書豪說話了

林書豪（左）與羅素（右）新球季誰當先發控衛備受關注。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕籃網昨將效力9年的看板球星羅培茲和首輪第27順位選秀權交易至洛杉磯，換回「雙能衛」羅素和中鋒莫茲戈夫。有美媒認為，羅素的加盟會壓縮林書豪的發揮空間，聯手搭配也會有一段磨合期。

對於羅素的到來，林書豪先在推特上表示歡迎之意，「歡迎羅素和莫茲戈夫加入我們！一起衝吧！」而他先前也曾發文告別好搭檔羅培茲，「我會想念你的，最好的兄弟。」

豪哥歡迎羅素的推特吸引許多球迷留言，有球迷說，「LOL他們要丟掉你了，兄弟」，但也有人回應，「沒吧，DLO會打得分後衛，他在那個位置比較舒服」；還有人表示，「你和羅素會一起打出新氣象的！」

林書豪在2016-17球季僅出賽36場，場均14.5分5.1助攻1.1次抄截；羅素則出賽63場，場均15.6分4.8次助攻1.4抄截，新球季究竟是誰會當籃網的先發控衛，讓球迷們備受關注。

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Welcome @Dloading and Mosgov to the squad!! Lets goo #BrooklynGrit — Jeremy Lin （@JLin7） 2017年6月21日