MLB》薛哲滑球超犀利 鈴木一朗揮了大空棒還跌倒（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕國民王牌投手薛哲(Max Scherzer)今對上馬林魚,他對43歲的鈴木一朗投出一顆銳利的滑球,讓對方揮了個大空棒、還跪在地上。

薛哲在6局下面對代打的鈴木一朗,前三顆球都是至少150公里的速球,他在1好2壞的情形下投出一顆89.1英哩(約143.3公里)的滑球,讓鈴木一朗揮了大空棒,整個人重心不穩還跌倒。該打席鈴木一朗擊出滾地球出局。

這場比賽,薛哲完投8局被敲2安,失掉2分都非自責,吞下本季第5敗。

鈴木一朗。(資料照,法新社)