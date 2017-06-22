MLB》薛哲滑球超犀利 鈴木一朗揮了大空棒還跌倒（影音）

2017/06/22 08:55

〔體育中心／綜合報導〕國民王牌投手薛哲（Max Scherzer）今對上馬林魚，他對43歲的鈴木一朗投出一顆銳利的滑球，讓對方揮了個大空棒、還跪在地上。

薛哲在6局下面對代打的鈴木一朗，前三顆球都是至少150公里的速球，他在1好2壞的情形下投出一顆89.1英哩（約143.3公里）的滑球，讓鈴木一朗揮了大空棒，整個人重心不穩還跌倒。該打席鈴木一朗擊出滾地球出局。

這場比賽，薛哲完投8局被敲2安，失掉2分都非自責，吞下本季第5敗。

鈴木一朗。（資料照，法新社）

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