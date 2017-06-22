中職》壓制王柏融 史耐德祭出兩套守備佈陣

昨天象猿戰8局下面對左打王柏融，兄弟內野手並沒有往右半邊移防，一二壘間有明顯空隙，3名外野手則往左半邊移防，特別是右外野手詹子賢，幾乎快守到中外野防區，留下右外野一大片「無人地帶」。 （記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕昨天中信兄弟對Lamigo桃猿之戰，兄弟總教練史耐德依照往例針對對手打擊習性進行守備佈陣，其中面對「大王」王柏融的佈陣暗藏玄機。

昨天王柏融4次上場打擊，前3次兄弟內野手都往球場右半邊移防，其中二壘手吳東融站位靠近一壘邊線，游擊手王勝偉守靠近二壘壘包，三壘手林智勝守在游擊防區，3名外野手也都往右移防。

面對先發洋投伍鐸，首局第1打席王柏融遭三振，3局下第2打席擊成中外野飛球遭接殺，6局下第3打席王柏融相中外角偏高變化球，一棒掃成中外野方向兩分砲，事實上，當時捕手黃鈞聲希望伍鐸投內角低的位置，不過事與願違，造成重傷害；賽後伍鐸表示，這一球王柏融打得很好，回去他要再看影片，檢視有無失投。

前3次王柏融打擊，伍鐸猛攻王柏融內角，再以幾顆外野球搭配點綴。8局下王柏融第4度上場打擊，一出局一壘有人情況下，面對的投手是林克謙，此時兄弟內野手回到正常站位，並沒有往右半邊移防，同時二游守靠近二壘壘包，一二壘間有明顯空隙，3名外野手則往左半邊移防，特別是右外野手詹子賢，幾乎快守到中外野防區，留下右外野一大片「無人地帶」。

林克謙面對王柏融清一色都投外角球，結果王柏融擊成中左外野飛球，遭中外野手陳子豪接殺。本季王柏融對兄弟對戰打擊率3成39，對統一為3成97，對富邦高達4成14。

單場面對王柏融擺出兩套不同的守備佈陣，日前史耐德受訪時曾表示，守備佈陣並非一成不變，他會依據打者在這一場的狀況、上一打席的攻擊結果做調整，加上配球策略、投手必須投到位，多方有效配合才能收到好結果。

要強調的是，守備佈陣並非萬靈丹，以5月28日象猿戰為例，8局上兄弟內野手向右半邊移防，三壘手曾陶融守到游擊防區，結果余德龍擊出三壘線邊軟弱滾地球，曾陶鎔根本沒時間處理，形成內野安打。

Lamigo桃猿王柏融。（記者陳志曲攝）

中信兄弟總教練史耐德。（記者陳志曲攝）