NBA》想要快艇保羅？ 馬刺願將射手格林交易

格林。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕快艇控衛保羅（Chris Paul）今夏將成為非受限自由球員，未來動向備受關注。有美國媒體指出，馬刺願意將陣中射手格林（Danny Green）交易。

馬刺隊今年在西部冠軍賽遭到金洲勇士橫掃出局，季後就傳出想網羅保羅。《San Antonio Express-News》記者楊恩（Jabari Young）在推特上表示，根據消息來源，馬刺願意將格林交易，但目前為止沒有接近達成的交易。

格林在2015年夏天與馬刺簽下4年4000萬美元的合約，明年夏天後他擁有球員選擇權。格林本季平均上場時間為26.6分鐘，繳出場均7.3分、3.3籃板、1.8助功的成績，投籃命中率為39.2％，三分球命中率為37.9％。

格林。（資料照，法新社）

另外，馬刺36歲P.加索（Pau Gasol）並不打算執行2017-2018年1620萬美元的合約，他想和馬刺簽下更長的合約，藉此降薪，讓球隊能有更多薪資空間競逐自由球員。

保羅。（法新社）