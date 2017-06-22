NBA》想要快艇保羅？ 馬刺願將射手格林交易
2017/06/22 09:49
格林。（資料照，USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕快艇控衛保羅（Chris Paul）今夏將成為非受限自由球員，未來動向備受關注。有美國媒體指出，馬刺願意將陣中射手格林（Danny Green）交易。
馬刺隊今年在西部冠軍賽遭到金洲勇士橫掃出局，季後就傳出想網羅保羅。《San Antonio Express-News》記者楊恩（Jabari Young）在推特上表示，根據消息來源，馬刺願意將格林交易，但目前為止沒有接近達成的交易。
格林在2015年夏天與馬刺簽下4年4000萬美元的合約，明年夏天後他擁有球員選擇權。格林本季平均上場時間為26.6分鐘，繳出場均7.3分、3.3籃板、1.8助功的成績，投籃命中率為39.2％，三分球命中率為37.9％。
格林。（資料照，法新社）
另外，馬刺36歲P.加索（Pau Gasol）並不打算執行2017-2018年1620萬美元的合約，他想和馬刺簽下更長的合約，藉此降薪，讓球隊能有更多薪資空間競逐自由球員。
保羅。（法新社）
相關新聞
- NBA》湖人少主轉戰籃網 林書豪說話了
- NBA》帳號又被盜？ JR史密斯竟向騎士說掰掰
- NBA》火箭想組超大團 今夏鎖定保羅、葛瑞芬等4人
- NBA》未來巨星當「豪」隊友 美媒大讚籃網交易案
- NBA》吉諾比利可望再戰一年 P.加索願降薪續留
推薦新聞
-
網球》松加女王草地止步次輪 種子選手僅存3位2017/06/22 10:24
-
NBA》灰熊只願給底薪 大鎖艾倫今夏可能轉隊2017/06/22 10:23
-
NBA》湖人少主轉戰籃網 林書豪說話了2017/06/22 08:54
-
MLB》差點無安打變完投敗 國民薛哲好悲情（影音）2017/06/22 08:36
-
NBA》火箭想組超大團 今夏鎖定保羅、葛瑞芬等4人2017/06/22 07:59