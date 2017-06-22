NBA》灰熊只願給底薪 大鎖艾倫今夏可能轉隊

艾倫。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊35歲老將艾倫（Tony Allen）今夏將成為完全自由球員，但灰熊並未積極挽留，據美媒《CBS體育》報導，灰熊只願意提供老將底薪。

2008年，艾倫曾隨塞爾提克拿下總冠軍，當時只是替補球員。他在2010年以自由球員加盟灰熊以後，7年裡成長為聯盟頂級外線大鎖，3度入選年度防守第1隊，2度入選第2隊。

2016-17年球季，艾倫出賽71場，平均27分鐘，得到9.1分、5.5籃板、1.4助攻。得分是5年來最高，籃板更創下生涯新高，另外，艾倫平均1.6次抄截的表現也是聯盟一流水準。

灰熊在去年夏天給康利（Mike Conley）與帕森斯（Chandler Parsons）相當高額的合約，下季有合約在身的球員佔大多數，3名老將藍道夫（Zach Randolph）、卡特（Vince Carter）與艾倫合約都在今夏到期，所以灰熊得做出決定。

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