MiLB》林子偉繳生涯代表作 登上官網頭條報導（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪2A台灣野手林子偉今天單場5支5，僅差全壘打達成完全打擊，不僅率隊以4：2擊敗光芒2A，還躍上小聯盟官網的頭條報導。

林子偉此役分別在首局敲一壘打；3局上一壘打；5局上三壘打；6局上一壘打並跑出本季第8盜；9局上再敲二壘打，生涯首次單場5支安打，跑回2分，打擊率從賽前0.275飆升0.299。

「林子偉在游擊區以守備功力聞名，但今天展現出他的棒子也很有價值。」小聯盟官網如此寫道，而林子偉也透過翻譯表示，「我沒想太多，只是好好掌握每個打數與每顆球，幸運的是全部都是安打。」

賽前林子偉才面臨17打數1安打的低潮，打擊率從0.303掉到0.275，這場比賽單場擊出5支安打，刷新過去在2014年5月5日1A、2015年6月10日高階1A的單場4安打。林子偉坦言，前兩場比賽太過被動，今天則展現侵略性，不再錯過好球。

林子偉生涯首次單場5安。（取自MiLB）

紅襪以205萬美元簽下林子偉，今年球季前單季攻擊指數從未超過0.698，不過今年在2A至今的攻擊指數高達0.840。此外，紅襪也讓他嘗試各種守備位置，像是去年的游擊、二壘、三壘與中外野，今年大多擔任游擊，偶爾客串中外野，今天再守二壘。

林子偉表示，他對守備位置沒有太多意見，只希望多功能性能夠增加機會並幫助球隊。官網寫道，如果林子偉打擊持續進步，或許有機會踏入3A的大門。

「還是要看穩定性，」林子偉說，「我不想要大起大落，首先要做到的就是保持穩定，然後是增進球技，如此才能踏入下個階段。」

林子偉登上小聯盟官網頭條報導。（取自MiLB）