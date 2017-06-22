NBA》籃網突然換來潛力控衛 林書豪坦言有嚇到

林書豪坦言聽到交易案的時候有嚇到。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕籃網透過交易換來潛力控衛羅素（D’Angelo Russell），林書豪接受《紐約郵報》採訪坦言，他聽到消息時有嚇到，也很驚訝，但表示已和新隊友聯繫，強調分享球權與後場不是問題。

「我一直都很喜歡、也很支持兩名雙能衛的組合，過去我也曾和貝佛利（Patrick Beverley）或沃克（Kemba Walker）一起上場，」林書豪表示，「和沃克的組合是我最享受的，能和一名強而有力的搭檔共同打球，會讓球賽變得更容易。」

「我很期待跟他（羅素）分享後場，我也已經跟他聯繫，我們傳了一些訊息，所以這會是很酷的事情。」不過林書豪也自認和羅素是不同的球員，這讓他們更能夠互補，「我認為他非常有才華，他在洛杉磯時還不是完全體，我認為我們會幫助他達到更好的狀態。」

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