NBA》尼克要交易波辛傑斯？禪師坦言保持開放態度

波辛傑斯可能被尼克交易掉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克球星波辛傑斯（Kristaps Porzingis）與球隊關係緊張，雖然總教練何納塞克（Jeff Hornacek）認為他會留下來，今天卻傳出尼克想以波辛傑斯換取前四順位選秀權。

根據名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，尼克隊相中堪薩斯大學搖擺人J.傑克森（Josh Jackson），尋覓願意以前四名選秀權交易波辛傑斯的球隊。也有傳聞握有第三選秀順位的塞爾提克有意網羅21歲的波辛傑斯。

尼克總管「禪師」傑克森（Phil Jackson）在今天的記者會上首度證實他對於交易波辛傑斯保持開放態度：「我們很愛他，也必須做出對球隊最有助益的事。」另一個消息來源，《紐約每日報》的記者Frank Isola指出，尼克內部管理階層目前一團糟，而想將問題推給波辛傑斯。

波辛傑斯本季在例行賽平均上場32.8分鐘，場均可繳18.1分、7.2籃板。

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