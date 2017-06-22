NBA》尼克要交易波辛傑斯？禪師坦言保持開放態度
2017/06/22 13:26
波辛傑斯可能被尼克交易掉。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕尼克球星波辛傑斯（Kristaps Porzingis）與球隊關係緊張，雖然總教練何納塞克（Jeff Hornacek）認為他會留下來，今天卻傳出尼克想以波辛傑斯換取前四順位選秀權。
根據名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，尼克隊相中堪薩斯大學搖擺人J.傑克森（Josh Jackson），尋覓願意以前四名選秀權交易波辛傑斯的球隊。也有傳聞握有第三選秀順位的塞爾提克有意網羅21歲的波辛傑斯。
尼克總管「禪師」傑克森（Phil Jackson）在今天的記者會上首度證實他對於交易波辛傑斯保持開放態度：「我們很愛他，也必須做出對球隊最有助益的事。」另一個消息來源，《紐約每日報》的記者Frank Isola指出，尼克內部管理階層目前一團糟，而想將問題推給波辛傑斯。
波辛傑斯本季在例行賽平均上場32.8分鐘，場均可繳18.1分、7.2籃板。
相關新聞
- NBA》轉隊勇士首年就奪冠 杜蘭特買廣告感謝球迷
- NBA》魔獸被老鷹甩賣 姐姐怒批：亞特蘭大不忠誠
- NBA》老飛人卡特想要冠軍戒？ 不排除低薪加入冠軍相球隊
- NBA》灰熊只願給底薪 大鎖艾倫今夏可能轉隊
- NBA》籃網突然換來潛力控衛 林書豪坦言有嚇到
推薦新聞
-
NBA》火箭盼望升空 與總管莫雷續約4年2017/06/22 14:36
-
今日MLB戰績2017/06/22 13:33
-
NBA》尼克要交易波辛傑斯？禪師坦言保持開放態度2017/06/22 13:26
-
MLB》查普曼回來了！火球飆破2017年最速紀錄（影音）2017/06/22 11:47
-
MLB》洋基止7連敗 4萬紐約迷卻怒噓自家球員（影音）2017/06/22 11:18