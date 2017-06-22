NBA》魔獸被老鷹甩賣 姐姐怒批：亞特蘭大不忠誠
2017/06/22 10:50
豪爾德。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕中鋒豪爾德（Dwight Howard）去年夏天加盟老鷹，卻只效力1季就被甩賣。老鷹根本沒換回身價相當的球星，也代表豪爾德交易價值的暴跌。交易完成後，豪爾德的姐姐塔珊達（Tashanda Howard）更是嚴詞批評老鷹的行為，說這是「球隊對球員不忠誠」。
「我不覺得亞特蘭大是個忠誠的城市，真的。」塔珊達接受《夏洛特觀察者報》訪問時表示，「我不喜歡聽那些負面的言論。」
去年夏天，豪爾德跟老鷹簽下3年合約，但他這季平均得到13.5分、12.7籃板，但沒有幫球隊提升戰績。老鷹的戰績從2015-16年的48勝、東部第4，下滑到2016-17年的43勝、東部第5。
塔珊達表示：「他算是老鷹近年來招募的大牌球星，我覺得其他球星看到老鷹如何對待他之後，可能都不願意去那裡效力。」
「我理解球隊重建的過程，但我不覺得這樣（交易豪爾德）有用。」塔珊達補充，「他們交易他之前應該先看其他拿高薪的球員表現如何。我不喜歡他們的決定，也不喜歡外界的評論，豪爾德不是老鷹上季打得差的原因。」
相關新聞
- NBA》灰熊只願給底薪 大鎖艾倫今夏可能轉隊
- NBA》籃網突然換來潛力控衛 林書豪坦言有嚇到
- NBA》想要快艇保羅？ 馬刺願將射手格林交易
- NBA》湖人少主轉戰籃網 林書豪說話了
- NBA》帳號又被盜？ JR史密斯竟向騎士說掰掰
推薦新聞
-
日職》巨人想打速度戰 陽岱鋼腳程是關鍵2017/06/22 12:15
-
MLB》洋基止7連敗 4萬紐約迷卻怒噓自家球員（影音）2017/06/22 11:18
-
NBA》老飛人卡特想要冠軍戒？ 不排除低薪加入冠軍相球隊2017/06/22 10:43
-
NBA》灰熊只願給底薪 大鎖艾倫今夏可能轉隊2017/06/22 10:23
-
NBA》籃網突然換來潛力控衛 林書豪坦言有嚇到2017/06/22 10:15