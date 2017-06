MLB》2年來最速！蓋洛跑出場內全壘打（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕今天遊騎兵主場迎戰藍鳥,三壘手蓋洛(Joey Gallo)在敲出一支落在全壘打牆上的安打之後靠著超快腳程跑回本壘得分,形成一支場內全壘打,不過最後遊騎兵仍以7:5輸掉比賽。

5局上蓋洛敲出一支左外野方向的安打,而這一球就落在全壘打牆上,藍鳥左外野手皮爾斯(Steve Pearce)一躍而起卻沒能接到球還重摔在地,蓋洛抓緊機會狂奔,成功跑回本壘形成場內全壘打,拿下一分。

賽後蓋洛表示:「當時我覺得球可能會飛出牆外,我一看到球落在牆上而外野手跌倒,心裡想『好,或許我有機會得分』,我甚至沒有看三壘壘指一眼,只有盡全力衝刺。」

根據Statcast™統計,蓋洛只花了15.91秒跑回本壘,是遊騎兵從2015年紀錄以來跑最快的,同時是本季第5快的紀錄。

蓋洛敲出場內全壘打。(法新社)

