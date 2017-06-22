MLB》2年來最速！蓋洛跑出場內全壘打（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕今天遊騎兵主場迎戰藍鳥，三壘手蓋洛（Joey Gallo）在敲出一支落在全壘打牆上的安打之後靠著超快腳程跑回本壘得分，形成一支場內全壘打，不過最後遊騎兵仍以7：5輸掉比賽。

5局上蓋洛敲出一支左外野方向的安打，而這一球就落在全壘打牆上，藍鳥左外野手皮爾斯（Steve Pearce）一躍而起卻沒能接到球還重摔在地，蓋洛抓緊機會狂奔，成功跑回本壘形成場內全壘打，拿下一分。

賽後蓋洛表示：「當時我覺得球可能會飛出牆外，我一看到球落在牆上而外野手跌倒，心裡想『好，或許我有機會得分』，我甚至沒有看三壘壘指一眼，只有盡全力衝刺。」

根據Statcast™統計，蓋洛只花了15.91秒跑回本壘，是遊騎兵從2015年紀錄以來跑最快的，同時是本季第5快的紀錄。

蓋洛敲出場內全壘打。（法新社）

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