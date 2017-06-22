MLB》2年來最速！蓋洛跑出場內全壘打（影音）
2017/06/22 15:46
〔體育中心／綜合報導〕今天遊騎兵主場迎戰藍鳥，三壘手蓋洛（Joey Gallo）在敲出一支落在全壘打牆上的安打之後靠著超快腳程跑回本壘得分，形成一支場內全壘打，不過最後遊騎兵仍以7：5輸掉比賽。
5局上蓋洛敲出一支左外野方向的安打，而這一球就落在全壘打牆上，藍鳥左外野手皮爾斯（Steve Pearce）一躍而起卻沒能接到球還重摔在地，蓋洛抓緊機會狂奔，成功跑回本壘形成場內全壘打，拿下一分。
賽後蓋洛表示：「當時我覺得球可能會飛出牆外，我一看到球落在牆上而外野手跌倒，心裡想『好，或許我有機會得分』，我甚至沒有看三壘壘指一眼，只有盡全力衝刺。」
根據Statcast™統計，蓋洛只花了15.91秒跑回本壘，是遊騎兵從2015年紀錄以來跑最快的，同時是本季第5快的紀錄。
蓋洛敲出場內全壘打。（法新社）
相關新聞
- MLB》普伊格開轟看球飛出去 大都會選手不滿嗆聲（影音）
- MLB》他身價史上第4高 卻是最親民的超級球星（影音）
- MLB》查普曼回來了！火球飆破2017年最速紀錄（影音）
- MLB》洋基止7連敗 4萬紐約迷卻怒噓自家球員（影音）
- MiLB》林子偉繳生涯代表作 登上官網頭條報導（影音）
推薦新聞
-
棒球》崇越邀請愛媛橘子海盜隊來台以球會友2017/06/22 18:14
-
日職》還差233打席 火腿「四割男」受傷寫紀錄生變2017/06/22 18:08
-
田徑》出征印度亞錦賽 「短跑男神」楊俊瀚有秘招2017/06/22 17:38
-
田徑》為世大運百萬獎金暖身 安慶隆獎學金今頒獎2017/06/22 16:19
-
中職》新球團加盟辦法 崇越：5.8億門檻過高2017/06/22 15:41