NBA》老飛人卡特想要冠軍戒？ 不排除低薪加入冠軍相球隊

卡特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕40歲的老飛人卡特（Vince Carter）近日接受ESPN電視訪問時，表示不輕言退休，但也坦言想加入一支具有冠軍相的隊伍。

ESPN記者妮可絲（Rachel Nichols）問卡特是否會願底領底薪，加入像金州勇士這種球隊。卡特則回應，「我對此保持開放態度，我想要贏，我想要打球。就像杜蘭特（Kevin Durant）所做的，我想要為球隊貢獻。」他說，想證明自己還能在這個聯盟打球，「你可以說我有多老，但我不想做在板凳上。」

妮可絲接著說，「但我覺得像是勇士36歲老將魏斯特（David West）也能在比賽中有所貢獻。」卡特責則說，「沒錯，那正是我要說的，我想對球隊有貢獻，那是我想說的事情。」

卡特本季在灰熊出賽73場，繳出場均8分、1.8次助攻、3.1籃板成績，平均上場時間為24.7分鐘，投籃命中率為39.4％。

卡特。（資料照，法新社）

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