MLB》上原浩治保送掉分 教士逆轉小熊

上原浩治（右）投出保送，邁爾斯（左）回本壘為教士超前。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士今作客小熊，雙方前7局戰成2：2，第8局教士攻占滿壘，小熊投手上原浩治投出保送，讓教士擠回超前分，終場以3：2氣走小熊。

小熊全場只敲出2支安打，一支是1局下布萊恩（Kris Bryant）的二壘安打，另一支則是4局下新秀哈普（Ian Happ）的2分砲。「擊球聲音真大，」小熊總教練梅登（Joe Maddon）稱讚哈普，「我希望他一邊熟悉大聯盟的感覺，一邊保持火燙手感。」

8局上，面對小熊後援投手上原浩治，邁爾斯（Wil Myers）與史班根柏格（Cory Spangenberg）先後敲出安打形成一、三壘有人，接著上原故意四壞球保送艾巴形成滿壘。儘管強打瑞佐（Anthony Rizzo）敲滾地球出局，托倫斯還是選到四壞球保送，邁爾斯回本壘，教士取得3：2領先，最後拿下比賽勝利。

教士先發狄亞茲（Miguel Diaz）只投了2.1局就因為受傷退場，但5名牛棚投手合力封鎖小熊打線，後面6.2局只掉2分，成功解決最後16名打者。

哈普。（美聯社）

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