NBA》轉隊勇士首年就奪冠 杜蘭特買廣告感謝球迷

杜蘭特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）轉隊勇士第一年，就在總冠軍戰擊敗騎士，奪得總冠軍，他也榮獲總冠軍戰MVP。杜蘭特今天買下《舊金山紀事報》整版廣告，感謝球迷。

杜蘭特用「THANK YOU」依序感謝隊友、老闆、訓練員、勇士球迷、勇士員工、教練、社區等等。他寫道，「謝謝各位，讓我加盟勇士第一年就有著令人難以置信的總冠軍經驗，偉大的成就不是一人就可達成的，與人分享才是最好的。」

本季從雷霆轉戰勇士的杜蘭特，他在例行賽繳出25.1分、4.8助攻、8.3籃板，總冠軍賽5戰中更是繳出場均轟下35.2分，用完美的表現拿下生涯首冠，摘下總冠軍賽MVP。

日前根據ESPN報導，杜蘭特季外將不行使球員選擇權，可望跳出合約，原本可獲得頂薪的他自願降價，可能會以低於頂薪400萬的3100萬美元（約9.4億台幣）價碼與勇士續約，讓勇士球團有寬裕薪資空間。

Kevin Durant took out a full page ad in the San Francisco newspaper to thank the bay area for his championship （@AnnKillion） pic.twitter.com/hg9D0YeRZE — Sports Culture （@Sportsculturefb） 2017年6月22日

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