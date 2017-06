NBA》轉隊勇士首年就奪冠 杜蘭特買廣告感謝球迷

杜蘭特。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕杜蘭特(Kevin Durant)轉隊勇士第一年,就在總冠軍戰擊敗騎士,奪得總冠軍,他也榮獲總冠軍戰MVP。杜蘭特今天買下《舊金山紀事報》整版廣告,感謝球迷。

杜蘭特用「THANK YOU」依序感謝隊友、老闆、訓練員、勇士球迷、勇士員工、教練、社區等等。他寫道,「謝謝各位,讓我加盟勇士第一年就有著令人難以置信的總冠軍經驗,偉大的成就不是一人就可達成的,與人分享才是最好的。」

本季從雷霆轉戰勇士的杜蘭特,他在例行賽繳出25.1分、4.8助攻、8.3籃板,總冠軍賽5戰中更是繳出場均轟下35.2分,用完美的表現拿下生涯首冠,摘下總冠軍賽MVP。

日前根據ESPN報導,杜蘭特季外將不行使球員選擇權,可望跳出合約,原本可獲得頂薪的他自願降價,可能會以低於頂薪400萬的3100萬美元(約9.4億台幣)價碼與勇士續約,讓勇士球團有寬裕薪資空間。

Kevin Durant took out a full page ad in the San Francisco newspaper to thank the bay area for his championship (@AnnKillion) pic.twitter.com/hg9D0YeRZE