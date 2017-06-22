今日MLB戰績

2017/06/22 13:33

（法新社）

紅襪4：6皇家

教士3：2小熊

紅雀7：6費城人

大都會2：8道奇

天使4：8洋基

印地安人5：1金鶯

巨人3：5勇士

藍鳥7：5遊騎兵

海盜3：4釀酒人

白襪2：4雙城

響尾蛇16：5洛磯

國民1：2馬林魚

紅人3：8光芒

太空人5：1運動家

老虎5：7水手

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