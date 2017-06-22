今日MLB戰績
2017/06/22 13:33
（法新社）
教士3：2小熊
紅雀7：6費城人
印地安人5：1金鶯
巨人3：5勇士
藍鳥7：5遊騎兵
海盜3：4釀酒人
白襪2：4雙城
響尾蛇16：5洛磯
國民1：2馬林魚
紅人3：8光芒
太空人5：1運動家
老虎5：7水手
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