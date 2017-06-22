日職》巨人想打速度戰 陽岱鋼腳程是關鍵

陽岱鋼。（資料照，特派記者倪婉君攝）

〔記者林子翔／綜合報導〕跨聯盟交流戰結束，目前暫居中央聯盟第四的讀賣巨人，準備在剩下球季反攻，巨人總教練高橋由伸期待球隊能增加「速度戰」，陽岱鋼的盜壘能力就成了關鍵。

《日刊體育》報導，陽岱鋼歸隊後的11場比賽，還沒有盜壘，他認為現在下半身完全康復，完全沒有問題，「不管什麼他都能去做。」巨人團隊盜壘有36次排在央聯第三，央聯最會跑的球隊是廣島，整隊已有53次盜壘成功。

陽岱鋼曾在2013年火腿時期跑出47次盜壘成功，當年奪得太平洋聯盟盜壘王，也是火腿隊史首位的盜壘王。但隔年開始，陽岱鋼的盜壘次數逐漸減少，去年因傷只有6次盜壘，今年開季又因春訓時右大腿拉傷、左小腿筋膜炎影響，本月6日才升上一軍，至今還沒展現他的速度。

另外，巨人目前戰績29勝36敗，與龍頭廣島相差11.5場，最主要的原因在於打擊，巨人團隊打擊率、全壘打、打點皆排在倒數第二，

陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人官方推特）

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