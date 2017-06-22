日職》中日龍洋將跑了？赴美辦美國籍沒回日本
2017/06/22 13:20
中日洋砲維西耶多。（圖片取自中日龍官網）
〔體育中心／綜合報導〕中日洋砲維西耶多（Dayán Viciedo）為了取得美國國籍，16日就離開日本，中日龍監督森繁和昨天就說，「他不會回來了吧。」
古巴出身的維西耶多，去年球季來到中日龍，繳出22轟、68分打點、2成74的成績。今年球季至今則有13轟、38分打點、2成46的成績，維西耶多還奪得央聯5月份打擊MVP，可說是球隊砲手。
但日媒《Sanspo》報導，維西耶多至今還沒回日本，森繁和就直言，「不知道，不會回來了吧。」中日龍打擊教練土井正博就說，他也不清楚狀況，如果維西耶多不能先發，就以現有的戰力去比賽。
維西耶多從古巴流亡至美國，現住在邁阿密，他回美國要取得美國國籍而離開日本，中日龍球團以為他很快就會回日本，因此未把維西耶多一軍登錄抹消，未料至今人都還沒回到日本。
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