MLB》他身價史上第4高 卻是最親民的超級球星（影音）

卡布雷拉深獲許多球迷喜愛。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕老虎隊卡布雷拉(Miguel Cabrera)在2014年簽下的2.48億美元(約75億台幣)合約,至今仍是美國職業運動史上第4大約。即便如此,卡布雷拉卻是球場上最親近球迷的球員之一,時常在場上和球迷有許多有趣的互動。

老虎隊今天作客西雅圖,卡布雷拉就被拍到追逐一顆飛到觀眾席的界外球後,順便玩弄一下水手球迷的鬍子,雙方的互動讓其他球迷也笑了出來。

摸鬍子影片:

Win the Triple Crown. Break the fourth wall.@MiguelCabrera does it all. pic.twitter.com/AacU2hWafa