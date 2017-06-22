MLB》他身價史上第4高 卻是最親民的超級球星（影音）

卡布雷拉深獲許多球迷喜愛。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊卡布雷拉（Miguel Cabrera）在2014年簽下的2.48億美元（約75億台幣）合約，至今仍是美國職業運動史上第4大約。即便如此，卡布雷拉卻是球場上最親近球迷的球員之一，時常在場上和球迷有許多有趣的互動。

老虎隊今天作客西雅圖，卡布雷拉就被拍到追逐一顆飛到觀眾席的界外球後，順便玩弄一下水手球迷的鬍子，雙方的互動讓其他球迷也笑了出來。

摸鬍子影片：

Win the Triple Crown. Break the fourth wall.@MiguelCabrera does it all. pic.twitter.com/AacU2hWafa — MLB （@MLB） 2017年6月22日

2016年時，老虎作客克利夫蘭，卡布雷拉也是沒接到界外球，順便抱緊一位印地安人球迷，該球迷回神時才驚覺卡布雷拉抱著他，不禁哈哈大笑。

抱球迷影片：

還有一次是在2015年，印地安人小球迷接到界外球，馬上和當時站在一壘的卡布雷拉炫耀，後來卡布雷拉還送上球棒和手套，讓該名小球迷非常開心。

小球迷影片：

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