網球》喬帥前教練貝克欠大筆債 遭法院宣告破產

貝克。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）前教練貝克（Boris Becker）日前因為欠了巨額的債務，並且被認為無法籌出這筆金額，被倫敦法院宣告破產。

貝克從2015年起就欠倫敦一間私人銀行一筆債務，而貝克的律師請求法院再給貝克一次機會，表示貝克的財務狀況並沒有那麼糟，在西班牙馬約卡島的房地產能抵押，但是需要等待西班牙行政程序，此事件也會影響貝克的個人形象。

對此，倫敦法院並不買帳，法院官員德雷特（Christine Derrett）並不認為有任何證據顯示貝克能在短時間內籌出這筆金額，拒絕了這項請求，在聽證會結束後也當眾損了貝克，認為他們給人的印象就是把頭埋到沙中的鴕鳥。

貝克在1990年代上下一共拿下了9座大滿貫金盃，最高排名世界第一，今年初與喬帥分手後在電視台擔任球評等職位。

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