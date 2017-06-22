NBA》火箭盼望升空 與總管莫雷續約4年

莫雷。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今夏補強陣容的傳聞不斷，明天（23日）選秀會之前先傳出一則好消息，美媒《FOX體育》透露，火箭已經跟總管莫雷（Daryl Morey）續約4年，把現有合約算在內，莫雷將留任到2021-22年球季結束。

莫雷從2007年開始正式擔任火箭總管，擅長數據分析，並以數據主導選秀及自由球員操盤。過去莫雷曾在選秀會有幾次不錯的表現，例如2007年首輪第26順位選進布魯克斯（Aaron Brooks），並且跟超音速交易得到次輪第31順位的蘭德里（Carl Landry）。交易方面，莫雷在2012年跟雷霆交易，得到哈登（James Harden）。

雖然莫雷上任以來每季勝率都超過5成，但球隊在季後賽仍需努力，10個球季裡4次在第1輪止步、2次在第2輪出局，最佳戰績是2014-15年打進西部冠軍賽，以1：4敗給勇士。另外，火箭有3個球季無緣季後賽。

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