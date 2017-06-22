MLB》普伊格開轟看球飛出去 大都會選手不滿嗆聲（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心／綜合報導〕道奇古巴籍外野手普伊格（Yasiel Puig）今在主場對上大都會時轟出一發三分砲，助球隊以8：2獲勝。但他在敲這一轟後，在繞壘時與對方選手起了爭執。

普伊格4局下從大都會先發菲爾（Tyler Pill）手中轟出三分砲，嗨翻全場，他在揮完棒後看著球飛出去後才開始繞壘，普伊格經過一壘時，與大都會選手佛羅雷斯（Wilmer Flores）互嗆，接著跑回本壘後，大都會捕手德阿諾德（Travis d'Arnaud）再與普伊格發生爭執。

道奇這場比賽靠希爾（Rich Hill）5局失1分好投，拿下本季第4勝；大都會先發菲爾則主投6局失掉6分5分自責，吞下本季第3敗。

普伊格與大都會捕手德阿諾德發生爭執。（美聯社）

普伊格。（法新社）

普伊格與大都會捕手德阿諾德發生爭執。（法新社）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友