MLB》普伊格開轟看球飛出去 大都會選手不滿嗆聲（影音）

〔體育中心/綜合報導〕道奇古巴籍外野手普伊格(Yasiel Puig)今在主場對上大都會時轟出一發三分砲,助球隊以8:2獲勝。但他在敲這一轟後,在繞壘時與對方選手起了爭執。

普伊格4局下從大都會先發菲爾(Tyler Pill)手中轟出三分砲,嗨翻全場,他在揮完棒後看著球飛出去後才開始繞壘,普伊格經過一壘時,與大都會選手佛羅雷斯(Wilmer Flores)互嗆,接著跑回本壘後,大都會捕手德阿諾德(Travis d'Arnaud)再與普伊格發生爭執。

道奇這場比賽靠希爾(Rich Hill)5局失1分好投,拿下本季第4勝;大都會先發菲爾則主投6局失掉6分5分自責,吞下本季第3敗。

普伊格與大都會捕手德阿諾德發生爭執。(美聯社)

普伊格。(法新社)

普伊格與大都會捕手德阿諾德發生爭執。(法新社)

