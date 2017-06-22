NBA》不捨「布魯克林」連線拆夥 林書豪再發文
2017/06/22 15:04
「布魯克林」連線拆夥，林書豪不捨。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕籃網昨天將中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）送走，「布魯克林」連線拆夥，讓林書豪相當不捨，他今天在個人Instagram發文，很驕傲與B.羅培茲一同打過球。
籃網透過交易，以B.羅培茲換來湖人控衛羅素（D'Angelo Russell）與中鋒莫茲戈夫（Timofey Mozgov），讓林書豪坦言有嚇到。
林書豪在Instagram上發文說，「感謝B.羅培茲，你是個好人，能尊重隊友和媒體在內的所有人。」他也稱讚B.羅培茲在球場上表現得很好，總是能想到得分的方法，「我很驕傲曾與你一起打球，兄弟。」
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