MLB》釀酒人游擊超廣守備 將追平安變成再見刺殺（影音）

〔體育中心/綜合報導〕釀酒人游擊手阿西亞(Orlando Arcia)今天對海盜展現他廣大的守備範圍,讓海盜反攻無望,最後以釀酒人4:3險勝,

9局上2出局二壘有人,海盜賈索(John Jaso)擊出中間方向滾地球,眼看就要穿越,但阿西亞硬是把球攔下來,再快傳一壘刺殺跑者,助釀酒人獲勝,釀酒人終結者克納貝爾(Corey Knebel)也大讚隊友的守備能力。

釀酒人這場比賽靠桑塔納(Domingo Santana)的逆轉兩分砲,助球隊以4:3獲勝。德雷克(Oliver Drake)1局無失分獲得第3勝,克納貝爾則是奪得本季第11個救援點;海盜哈德森(Daniel Hudson)僅投0.1局失1分吞下第3敗。

