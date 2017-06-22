MLB》釀酒人游擊超廣守備 將追平安變成再見刺殺（影音）
2017/06/22 15:16
〔體育中心／綜合報導〕釀酒人游擊手阿西亞（Orlando Arcia）今天對海盜展現他廣大的守備範圍，讓海盜反攻無望，最後以釀酒人4：3險勝，
9局上2出局二壘有人，海盜賈索（John Jaso）擊出中間方向滾地球，眼看就要穿越，但阿西亞硬是把球攔下來，再快傳一壘刺殺跑者，助釀酒人獲勝，釀酒人終結者克納貝爾（Corey Knebel）也大讚隊友的守備能力。
釀酒人這場比賽靠桑塔納（Domingo Santana）的逆轉兩分砲，助球隊以4：3獲勝。德雷克（Oliver Drake）1局無失分獲得第3勝，克納貝爾則是奪得本季第11個救援點；海盜哈德森（Daniel Hudson）僅投0.1局失1分吞下第3敗。
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