NBA》今夏待價而沽 湖人楊恩跳出合約

楊恩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人後衛楊恩（Nick Young）今天宣布跳出合約，投入自由球員市場。去年季中湖人爆發偷拍風波，羅素（D'Angelo Russell）已經在昨天（21日）被交易到籃網，楊恩只比羅素多留了1天，隨即離湖人而去。

2016-17年球季，楊恩的表現比起前一季有回穩跡象，三分球命中率來到4成，下一張合約可望得到更好的報價。

湖人總裁魔術強森（Magic Johnson）與總管培林卡（Rob Pelinka）正打算在今夏打造全新陣容，楊恩很可能不在他們原有的計畫裡。

楊恩6月初剛滿32歲，而聯盟裡許多球員的狀態都在32歲走下坡，外界猜測各隊會到最後一刻才考慮是否簽下他。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友