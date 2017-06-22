NBA》佛爾茲的狀元效應？ 七六人新賽季票房超搶手
2017/06/22 15:15
佛爾茲（右二）和西蒙斯（左二）下季有望組成狀元連線。（取自76人官方臉書）
〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA選秀會明登場，手握隊史第3支狀元籤的七六人，若無意外將挑選被譽為「哈登、魏少綜合體」佛爾茲，屆時他將和2014年探花恩比德、去年第一順位西蒙斯等潛力新星攜手出擊，幫助七六人擺脫長年大爛隊形象，而七六人新球季他已經賣出14000張主場季票，球迷似乎開始對這支球隊有所期待。
七六人在2012年的縮水球季，繳出35勝31敗的成績，吊車尾闖入東部季後賽，並在首輪上演「老八傳奇」扳倒當時冠軍熱門公牛。
不過，隨後七六人陷入黑暗期，已經連續5年無法進軍季後賽，戰績更是低迷到不行，也導致票房大受影響。七六人2013年整季季票僅賣出3400張，主場平均進場入數為16717人僅排第17名，但隔年整季主場平均僅13869人進場，聯盟當中只比公鹿出色，2015年更在聯盟敬陪末座。
七六人上季在恩比德領軍下，曾打出不錯成績，即便最後仍是東部倒數第二，但眼見佛爾茲可望降臨費城後，當地球迷也對球隊有著更深期待，至今賣出14000張主場季票，先遙遙領先其他球隊。
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