NBA》美媒力薦騎士 林書豪聯手詹皇可威脅勇士

林書豪。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊在總冠軍賽以1：4敗給勇士，礙於薪資爆表，休季操作空間很有限。美國媒體《VICE SPORTS》提出建言，騎士隊或許可以考慮從籃網隊換來林書豪，他的合約不太大張，又有足夠天賦能夠成為反擊勇士隊的因子。

文章指出，任何人看完今年總冠軍賽都知道騎士隊需要一名替補控衛，能夠減輕厄文、詹姆斯的負擔，這個人要會策動攻勢、打高位擋拆，還有能把握住騎士三巨頭給予外圍空檔的投射能力。

林書豪正是美媒認為最好的人選，認為騎士隊可拿尚伯特（Iman Shumpert）、費爾德（Kay Felder）與2021年首輪籤，向籃網換來林書豪。

該文作者Michael Pina認為，林書豪能夠得分、能夠傳球，也是個很好的防守者，而且已在黃蜂隊和沃克（Kemba Walker）的搭配證明自己能與主導攻勢的控衛共存，一旦到騎士既能夠減輕厄文的壓力，也能共同在場上作戰。

文章強調林書豪足以抗衡對方的替補陣容，讓詹姆斯獲得更多休息機會，過去騎士隊的建隊哲學是幫詹姆斯找來不需要持球就能發揮影響力的球員（像是尚伯特），但詹皇即將邁向生涯第15年，或許幫他找來一位指揮官不是個壞主意。

「林書豪頂替尚伯特，防守不會下滑太多，也能靈活運用擋拆，讓愛神可以在高低位接球時產生更大威脅，如果這個夏天騎士隊需要人才，這個交易是一個好方向。」Pina如此寫道。

騎士今年總冠軍賽輸給勇士。（今日美國）

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