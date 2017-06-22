中職》新球團加盟辦法 崇越：5.8億門檻過高

崇越認為中職的加盟門檻過高。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕中職日前公布球團擴編辦法，成軍以來一直規劃加盟職棒的崇越隼鷹認為門檻太高，雖然加盟職的目標沒有改變，但必須從長計議，時程可能再延後。

中職球團擴編辦法規定，新球團加盟權利金1.2億元、3年經營保證金3.6億元和基層棒球推廣基金1億元，雖然保證金不必繳交給聯盟，仍需提存銀行，新球團必須準備5.8億元先期資金。

崇越球團顧問陳雨鑫今天轉述集團董事長郭智輝的話表示，5.8億元的加盟門檻過高，雖然崇越仍然以進軍職棒為目標，但是必須再從長計議，可能2020年以後才有可能加盟職棒。

崇越於2011年成軍，郭智輝曾經在2014年表示，計劃在2017或18年進軍職棒，隔年則改口表示2019年為目標。而根據中職球團擴編時程規劃，新球團最快在明（2018年）上半年之前通過審核，參與季中選秀，2019年開始參加二軍比賽，時間上和崇越之前的說法符合，但因為高達5.8億元的加盟門檻，讓崇越又後退縮。

陳雨鑫曾是1997年和信鯨加盟職棒的第一任領隊，他表示，到2008年球隊解散，虧損達到10億元，而目前每年虧損1億元以上可能跑不掉，加上太高的加盟門檻，雖然崇越對棒球很有熱情，畢竟不是中信和富邦那麼大的集團，可能要再多考慮一下。

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