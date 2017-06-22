中職》鄭鈞仁提前參加選秀 想和同學、隊友對決
2017/06/22 16:03
輔仁大學投手鄭鈞仁今天報名參加中職選秀。（記者吳清正攝）
〔記者吳清正／台北報導〕輔仁大學投手鄭鈞仁今天完成中職選秀會報名，今年才要升大四的鄭鈞仁表示，已經有一些同學和隊友加盟職棒或報名選秀，想和他們在職棒對決，所以決定提前參加選秀。
鄭鈞仁曾在2015年冬季聯盟連續12局無失分，他表示，原本想念完大學再參加選秀，不過，今年成棒春季聯賽表現不錯，雖然最快球速和去年一樣是146公里，但均速和續航力都有提升，以前投到6局以後，球速往往掉到140公里以下，今年還能維持在143公里左右，因此有提前挑戰職棒的想法，加上想和同學、隊友在職棒對決看看，決定今年就參加選秀。
鄭鈞仁表示，如果能夠被選上，希望努力成為稱職的先發投手，而中職投手當中最欣賞Lamigo桃猿史博威，史博威投球很輕鬆，卻能夠掌控全場。
今天完成報名的還有東石高中畢業的外野手朱麥可，朱麥可是2012年第1屆U12世界盃少棒賽冠軍台灣隊成員。
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