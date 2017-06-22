日職》陳冠宇二軍對決吳念庭 中繼2局無失分（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕旅日投手陳冠宇15日被羅德抹消登錄，下放二軍調整，今天在二軍出賽，中繼2局無失分，還對決另一台將吳念庭。

陳冠宇本季8出賽（6先發）1勝3負，防禦率3.78，在結束上週與前東家橫濱的交流戰後，隔天被下放二軍。今天羅德和西武二軍戰，陳冠宇在4局下1：2落後接替先發投手關谷亮太投球，對決的第一位打者就是吳念庭，最后吳念庭擊出中外野飛球接殺，這也是日職台將本季初次對決。

陳冠宇5局下續投，取得2出局後被山田遙楓敲出一壘安打，但山田隨即盜壘失敗，變相三上三下，總計陳冠宇主投2局被敲1支安打，沒有失分，也沒有送出三振和保送，無關勝敗，羅德在6局上逆轉，終場5：3贏球。吳念庭此役先發第5棒左外野手，2打數無安打，獲得2次保送。

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