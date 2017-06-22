田徑》為世大運百萬獎金暖身 安慶隆獎學金今頒獎

安慶隆獎學金從2009年開始幫助田徑選手，近年培養出不少菁英國手，跆拳道奧運金牌陳詩欣（前排左三）今天也到場參加頒獎儀式。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台北市東華扶輪社今天舉辦2017年安慶隆獎學金頒獎儀式，現場多位田徑菁英好手與會，過去一年突破全國紀錄的名將受獎，包含標槍女將張竹、短跑健將楊俊瀚、標槍好手鄭兆村、110公尺跨欄楊尉廷與1600公尺接力隊等，每位獲得3萬元台幣獎學金。

東華扶輪社從2009年開始不遺餘力培育田徑選手，今年度好手輩出，獎學金主委簡祈昌表示，好手眾多，使得遴選過程非常激烈，最後不僅要奪金，更要打破大會紀錄才能脫穎而出。

北市大同高中林庭瑋、惠文高中文華佑、楠梓高中陳姿穎、海星高中盧浩華、新北高工江慧琪、高雄仁武高中賴晉豪、梧棲國中李允辰與惠文高中李國慶獲得安慶隆獎學金，教練組則有仁武高中蔡振雄、惠文高中蔡欣憲。

除了安慶隆獎學金激勵選手，為迎接台北世大運，東華扶輪社拋出金牌百萬獎金獎勵，凡台灣選手於田徑項目摘金，可實拿一百萬台幣，稅金由該社負擔，新任社長王貴增希望，「重賞之下必有勇夫」，期盼把百萬獎金頒出去。

1600接力隊破全國紀錄獲得安慶隆獎學金肯定。（記者卓佳萍攝）

楠梓高中陳姿穎（左一）、新北高工江慧琪（左二）、梧棲國中李允辰（右二）獲得安慶隆田徑獎學金。（記者卓佳萍攝）

楊俊瀚（右二）與楊尉廷（右一）於全大運打破全國紀錄，獲得安慶隆獎學金。（記者卓佳萍攝）

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