中職》藍寅倫二軍雙響砲 官大元失4分吞敗

官大元力求一軍復出，今二軍失4分吞敗。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕中信兄弟「轉運手」官大元今天二軍中繼1局，失掉4分皆責失，承擔敗投；藍寅倫擔任第4棒敲出雙響砲，Lamigo二軍10：5擊敗中信兄弟。

中信兄弟開季牛棚表現不理想，官大元、謝榮豪等人至今還沒上一軍，曾拿過中繼王的官大元，今被打5支安打，包括藍寅倫的陽春砲，耗了31球才解決漫長1局，失掉4分，也成勝負分水嶺，最後吞下敗投。

Lamigo二軍先發蘇俊羽今主投6局，被敲8安失5分（4責失），奪二軍第2勝，打線方面除了藍寅倫有雙響砲演出，陳雁風替補上陣，打下3打點全隊最多，張閔勛、李國生也都有猛打賞；中信兄弟則以曾經單場三響砲的陳子鴻4支3最亮眼，今開轟後，暫以7轟排在二軍全壘打榜第3。

陳子鴻。（資料照，記者黃志源攝）

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