田徑》陳傑上屆亞錦賽銀恨 今年盼終點響起歡呼聲

田徑好手集聚一堂，陳傑（右二）今年將在亞錦賽兼兩項，400公尺跨欄與1600公尺接力。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台灣400公尺跨欄好手陳傑將連續三屆參加亞洲田徑錦標賽，上屆以0.1秒之差銀恨的他表示，希望今年不要再跪地了，想衝過終點後歡呼或尖叫。

陳傑上屆武漢亞錦賽以49秒68不敵日本選手，獲得銀牌，當時他懊悔地跪地，至今這一幕仍在他腦海中，他表示，希望今年取而代之的是歡呼。

今年亞錦賽於印度布巴內什瓦爾舉行，將是陳傑二度造訪南亞，他表示，當地天氣、飲食確實令人擔憂，自己規劃帶罐頭，重要比賽前食用習慣的食物。

協會預測陳傑有奪金機會，陳傑謙虛地表示，就是把自己跑好，不會想太多；他本季最佳成績是全大運49秒54，個人最佳則是2015年的49秒05。

本屆亞錦賽陳傑參與400公尺跨欄與1600公尺接力，談到接力隊，他表示，這次加入第五棒楊隆翔，希望彼此間的默契再更加提升，成績不能比全大運（全國紀錄）的3分07秒29差，期盼大家都有好的發揮。

陳傑（右一）今天獲頒安慶隆獎學金。（記者卓佳萍攝）

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