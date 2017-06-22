日職》還差233打席 火腿「四割男」受傷寫紀錄生變
2017/06/22 18:08
近藤健介本季將挑戰日職首位四割男，但今天檢查確診腰部椎間盤突出。（擷自體育報知）
〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「四割男」近藤健介日前才被抹消登錄，今天赴札幌的醫院檢查，確診為腰部椎間盤突出，目前雖沒有動刀的打算，球團已決定讓他在能練球的情況下先致力於治療。
近藤以高達4成07的打擊率傲視聯盟，6月1日火腿和橫濱DeNA一戰，近藤連續47場打擊率維持在4成以上，刷新球團44年紀錄，不過3日對阪神時近藤因右大腿不適，11日被抹消登錄。原本預計明天歸隊，但檢察後近藤恐因此長期缺陣。
由於本季日職規定打席為443，近藤至今完成50場出賽、210打席，要達到規定還有233打席。火腿剩下79場比賽，因此近藤若要成為日職史上第一位「四割男」，克服傷勢將成他最大的挑戰。
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