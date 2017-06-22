田徑》出征印度亞錦賽 「短跑男神」楊俊瀚有秘招

楊俊瀚（右二）。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕20歲短跑健將楊俊瀚下個月將出征印度亞錦賽，耳聞當地飲食與氣候會有不適應狀況，印度初體驗的他將自備「乾洗手」，隨時保持手部乾淨，希望避免腹瀉等症狀。

楊俊瀚上屆武漢亞錦賽於200公尺決賽跑出20秒96，獲得第五名，兩年過後，楊俊瀚進步不少，200公尺個人最佳為20秒53、100公尺為10秒22，兩項皆為全國紀錄。

田協分析，若楊俊瀚正常發揮，200公尺有奪牌機會，上屆亞錦賽200公尺金牌成績為20秒32、銀牌20秒63、銅牌20秒66，對此楊俊瀚表示，仍要看當天自己的身體狀況。

上個月楊俊瀚在日本川崎世界挑戰賽時右大腿發生不適，近期則以恢復正常訓練，跑動都OK，他表示，目標就是亞錦賽健康出賽。

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