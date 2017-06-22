中職Live》潘威倫第4局破功 悍將無功而返

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 悍將 0 0 0 0 0 2 0 獅 2 0 0 2 3 0

第四局

4上，前3局沒被敲安，潘威倫第40球被高國麟掌握敲出安打，林益全飛越游擊上空的安打，2出局悍將攻占一三壘，張建銘遭到潘威倫第2次三振，悍將留下2個殘壘。

第一局

1下，林志祥、唐肇廷安打，2出局二三壘有人，陳鏞基擊出帶有2分打點安打，獅2：0領先。

先發陣容

悍將 棒次 獅 高孝儀 CF 1 陳傑憲 LF 張詠漢 RF 2 林志祥 2B 高國麟 SS 3 唐肇廷 CF 林益全 1B 4 蘇智傑 DH 張建銘 DH 5 陳鏞基 3B 林威廷 2B 6 高國慶 1B 吳宗峻 LF 7 朱元勤 RF 林琨笙 C 8 薛惟中 C 李宗賢 3B 9 吳國豪 SS 力猛 先發投手 潘威倫

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