中職Live》潘威倫第4局破功 悍將無功而返

2017/06/22 19:33

 

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第四局

4上，前3局沒被敲安，潘威倫第40球被高國麟掌握敲出安打，林益全飛越游擊上空的安打，2出局悍將攻占一三壘，張建銘遭到潘威倫第2次三振，悍將留下2個殘壘。

第一局

1下，林志祥、唐肇廷安打，2出局二三壘有人，陳鏞基擊出帶有2分打點安打，獅2：0領先。

先發陣容

悍將

棒次

高孝儀 CF

1

陳傑憲 LF

張詠漢 RF

2

林志祥 2B

高國麟 SS

3

唐肇廷 CF

林益全 1B

4

蘇智傑 DH

張建銘 DH

5

陳鏞基 3B

林威廷 2B

6

高國慶 1B

吳宗峻 LF

7

朱元勤 RF

林琨笙 C

 8 薛惟中 C
李宗賢 3B

9

吳國豪 SS

力猛

先發投手

潘威倫

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