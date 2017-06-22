中職Live》潘威倫第4局破功 悍將無功而返
2017/06/22 19:33
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第四局
4上，前3局沒被敲安，潘威倫第40球被高國麟掌握敲出安打，林益全飛越游擊上空的安打，2出局悍將攻占一三壘，張建銘遭到潘威倫第2次三振，悍將留下2個殘壘。
第一局
1下，林志祥、唐肇廷安打，2出局二三壘有人，陳鏞基擊出帶有2分打點安打，獅2：0領先。
先發陣容
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悍將
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棒次
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獅
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高孝儀 CF
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1
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陳傑憲 LF
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張詠漢 RF
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2
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林志祥 2B
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高國麟 SS
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3
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唐肇廷 CF
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林益全 1B
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4
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蘇智傑 DH
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張建銘 DH
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5
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陳鏞基 3B
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林威廷 2B
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6
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高國慶 1B
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吳宗峻 LF
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7
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朱元勤 RF
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林琨笙 C
|8
|薛惟中 C
|李宗賢 3B
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9
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吳國豪 SS
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力猛
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先發投手
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潘威倫
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