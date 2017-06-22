中職》神盾遭解約 郭泓志飆速146公里

神盾（左）被解約。（資料照）

〔記者羅志朋／台南報導〕富邦悍將昨天自辦比賽，「小小郭」郭泓志登板投球，投1局用了12球，富邦總教練葉君璋表示，郭泓志最快球速146公里，均速約143至145公里。

至於郭泓志是否會加盟富邦?葉總說，「我們合約都準備好了，就等他簽字。」葉總透露，之前郭泓志對他開玩笑說，「等我球速投到150公里再說。」

另外，葉總表示，今天中午球團已經確定和洋投神盾，主因是神盾投球局數無法拉長，至於新洋投麥力戈已達比賽狀態，不過前一陣子右大腿拉傷，何時上一軍還未定。

目前富邦仍持續在找新洋投，葉總說，「我們確定不會找洋砲，新洋投必須要能投長局數，已有鎖定人選，不是回鍋洋將，也無亞洲職棒經驗。」

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