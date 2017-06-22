中職》牛棚有解 下半季羅嘉仁、黃勝雄將復出

富邦悍將羅嘉仁。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕富邦悍將上半季戰績不佳，傷兵滿營是主因，近期羅嘉仁和黃勝雄積極準備復出，富邦總教練葉君璋樂觀表示，下半季羅嘉仁和黃勝雄應可歸隊上一軍。

昨天葉總和羅嘉仁傳接球，葉總說，雖然沒有用測速槍測，不過看起來羅嘉仁球速應該有138至145公里，目前已經可以比賽了，之後會在二軍投2、3場，如果一切順利，身體狀況沒有不適，預計兩周後，也就是下半季就可以上一軍。

4月初因左手肘不適下二軍的黃勝雄，前天首度在二軍登板投球，投1局用了20球、失1分，葉總說，黃勝雄目前左手肘沒什麼問題，不過還是要審慎觀察評估。

上半季富邦牛棚防禦率高達6.60為全聯盟最差，如果富邦簽下郭泓志，加上羅嘉仁和黃勝雄傷癒歸隊，對於牛棚戰力幫助不小。

黃勝雄。（資料照，記者黃志源攝）

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