中職》泰倫斯下週升一軍 王玉譜復出飆147公里
2017/06/22 18:34
統一獅新洋投泰倫斯預計下周升一軍。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者羅志朋／台南報導〕統一獅新洋投泰倫斯（Terance Marin），昨天在二軍先發4局被敲6安，失4分都非責失，獅隊代總教練「蔗總」黃甘霖認為，泰倫斯表現中規中矩，最快球速143公里，變化球種多樣，屬於控球型投手。
泰倫斯何時上一軍投球？蔗總表示，原則是下週二（6月27日）上來，會先讓他投中繼，預計7月2日先發。至於其他兩名洋投布魯斯和福瑞多，蔗總認為，布魯斯表現漸入佳境，福瑞多則大起大落，還要再觀察。
長期養傷的獅隊左投王玉譜，昨天在二軍賽投1局無失分，蔗總說，「王玉譜最快球速有測到147公里，我們計劃讓他擔任先發投手和長中繼，所以會先讓他在二軍投十幾場，如果沒有意外的話，大概7月底或8月初上一軍。」
王玉譜。（資料照，記者黃志源攝）
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