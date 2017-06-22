NBA》補強第一步！傳騎士5年約網羅傳奇控衛

畢勒普斯（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年以1.3億美金榮登聯盟最高薪的騎士，總冠軍賽遭勇士5戰掃地出局，季後球團也做出人事異動，確定不續約總管葛瑞芬（David Griffin），而今天傳出騎士相中傳奇控衛畢勒普斯（Chauncey Billups）出任總管職，已開出長達5年的合約。

美國媒體《The Athletic》今天報出騎士開出5年約欲延攬這位傳奇球星，而爆料天王「沃神」Adrian Wojnarowski日前也表示，騎士老闆吉伯特（Dan Gilbert）已2度與畢勒普斯面試，且這段時間沒有再面試其他人。

不過《ESPN》指出，畢勒普斯目前尚未點頭加入騎士，《USA Today》更直白的指出，詹姆斯離開克利夫蘭的傳聞使畢勒普斯陷入長考，但他與總教練泰倫魯（Tyronn Lue）為多年好友，因此陷入兩難。

畢勒普斯球員時期曾5度入選明星賽，曾在2004年展現大心臟，率活塞擊敗擁有F4陣容的湖人奪冠，而他未來若順利進入騎士管理層，傳已鎖定延攬公鹿助理總管Justin Zanik進入騎士。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友