羽球》神秘嘉賓現身加持 戴資穎直落二晉八

戴資穎澳洲羽超賽直落二晉級八強。（資料照，歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕總獎金75萬美元的澳洲羽球超級系列賽次輪今天登場，羽壇球后戴資穎今天在女單16強，面對世界第八的泰國女將依瑟儂，以21：11、21：18獲勝，收下八強門票。

戴資穎此役前與依瑟儂交手，各持7勝，上次碰頭是今年3月全英公開賽，當時小戴以直落二贏球。

今天開局戴資穎氣勢旺，首次技術暫停前取得11：3大幅領先，首局以21：11拿下，換邊後，小戴以10：4開局，讓對手追成11：8，儘管依瑟儂一度反撲，讓雙方剩一分差距，小戴展現更高的心理素質，不給對方機會，次局以21：18接手勝利。

戴資穎在臉書預告將有神秘嘉賓到場，她在個人IG揭曉，她的跨界好友、跆拳道選手黃顯詠飛到雪梨來幫她加油，這是黃顯詠首度在國外觀看體育賽事，黃顯詠在個人臉書透露，要送給好友一份大禮，同時也要幫台灣加油，幫小戴加油；兩人還剪一樣的髮型。

黃顯詠赴澳洲觀賽。（取自黃顯詠臉書）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友