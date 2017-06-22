中職》獅無懼象 蔗總：佈陣對我們無效！

〔記者羅志朋／台南報導〕本季統一獅對中信兄弟取得10勝7敗2和的對戰優勢，而中信兄弟對Lamigo桃猿戰績8勝7敗，稍佔優勢，而獅隊對桃猿對戰是悽慘的3勝15敗，形成有趣的「對戰食物鏈」。

為什麼今年對兄弟打得較順手？獅隊代總教練「蔗總」黃甘霖話說得直白，「因為他們對我們守備佈陣無效啊。」

今年兄弟外籍總教練史耐德大量運用守備佈陣，引起廣泛討論，蔗總表示，獅隊打線有一半都是廣角打法的打者，算是機關槍打線，也有長打能力的打者，「可長可短」，如果看到兄弟佈陣，打者也常用短打偷點形成內野安打上壘，今年就用過好幾次，「面對佈陣，最好的方式就是打到沒人守的地方。」

對於佈陣議題，蔗總認為，要佈陣可以，但要看對哪一隊、哪一位打者和什麼樣的時機使用，不是對每一位打者都佈陣。

6月20日獅隊對桃猿之戰，1局下一壘有人桃猿進攻，獅隊游擊手陳傑憲守在二壘壘包後方，「大王」王柏融擊出中間方向強襲球，眼見就要穿越防線形成安打，只見陳傑憲輕鬆橫移兩步接球後自踩二壘壘包抓到出局數，獅隊守備佈陣令人印象深刻。

蔗總說，「我們不會對每個打者都佈陣，要看打者，主要具備長打能力，或是沒有短打能力的打者，以及比賽後半段，我們就會針對特定打者做佈陣。」

統一獅代總教練黃甘霖。（資料照，記者黃志源攝）

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