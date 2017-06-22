MiLB》最狂慶祝！開轟後脫衣、自拍樣樣來（影音）
2017/06/22 19:58
〔體育中心／綜合報導〕小聯盟1A選手哈里森（Monte Harrison）昨在明星賽中敲出全壘打，也許是太過興奮，他在上壘後竟將上衣脫掉，回到本壘後還與隊友自拍，秀味十足。
哈里森是釀酒人2014年第二輪選中的潛力新秀，今年才21歲擔任外野手，在1A繳出2成65打擊率、11轟、32分打點的成績。
Wisconsin's Monte Harrison at the MWL All-Star game. Hit a home run, change clothes rounding the bases, selfie at home plate. ✔️✔️✔️ pic.twitter.com/6xvkfisAhH— Kurt Pegler （@KurtPegler） 2017年6月21日
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