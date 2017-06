MiLB》最狂慶祝！開轟後脫衣、自拍樣樣來（影音）

〔體育中心/綜合報導〕小聯盟1A選手哈里森(Monte Harrison)昨在明星賽中敲出全壘打,也許是太過興奮,他在上壘後竟將上衣脫掉,回到本壘後還與隊友自拍,秀味十足。

哈里森是釀酒人2014年第二輪選中的潛力新秀,今年才21歲擔任外野手,在1A繳出2成65打擊率、11轟、32分打點的成績。

Wisconsin's Monte Harrison at the MWL All-Star game. Hit a home run, change clothes rounding the bases, selfie at home plate. ✔️✔️✔️ pic.twitter.com/6xvkfisAhH