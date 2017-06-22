中職》林威廷纏鬥16球敲安 寫下新紀錄

〔記者羅志朋／台南報導〕今天統一獅對富邦悍將之戰，5局上獅隊先發投手「嘟嘟」潘威倫面對林威廷，總計用了16球，其中12顆界外球，最終被敲出左外野方向一壘安打安打，創下中職史上投手面對單一打席被安打最多投球數的紀錄，原紀錄為2008年10月7日La new雄投手許文雄投14球（9顆界外球），最終被兄弟象打者陳瑞振敲出一壘安打。

中職史上投手面對單一打席最多投球數是20球，1997年3月1日時報鷹洋投羅飛對和信鯨打者黃鈞瑜，總計投了20球，其中14顆界外球，最終黃鈞瑜以出局收場。

林威廷（資料照，記者林正堃攝）

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