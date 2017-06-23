桃猿力拚M1 今日賽事預告與轉播

Lamigo桃猿今將與統一獅在台南進行補賽，桃猿派出本土投手林樺慶出戰統一的洋將福瑞多，林樺慶目前拿下的2場勝投都來自統一，今天若順利勝過統一，能將魔術數字再推進至M1，往上半季冠軍更邁進一步。

道奇近期拿下6連勝，穩居國聯龍頭，今將迎戰來訪的大都會，道奇派出韓籍投手柳賢振先發，他開季表現不佳，但近況回溫，盼能拿下本季第4勝，大都會則是派出小將梅茲（Steven Matz）先發。美聯部分，天使派出查維茲（Jesse Chavez），將對上洋基防禦率僅2.99的塞維里諾（Luis Severino）。

中職

18:35 Lamigo桃猿 vs. 統一獅<台南>（緯來精彩、愛爾達育樂、CPBLTV、FOX二台）

MLB

07:00 天使 vs. 洋基（民視）

07:00 小熊 vs. 馬林魚（FOX體育）

10：00 大都會 vs. 道奇 （FOX體育三台）