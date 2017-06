MLB》超勵志開球！獨臂小捕手接名人堂魔球圓夢（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者石毓琪/綜合報導〕職棒比賽賽前常找各界人才為比賽投出精采好球,但今天在金鶯主場的開球卻相當特別,因為蹲捕的並非球員,而是一名14歲獨臂少年泰瑞(Luke Terry)。

泰瑞在19個月大時因細菌感染切除右手,雖然只剩下一隻手臂,並沒有抹滅他想成為職業球員的夢想,泰瑞說,「我習慣在接球後把手套放在地上,然後把球從手套拿出來,雖然這些動作稍微慢了點,經過幾年的練習,我已經能輕鬆駕馭了。」

金鶯投捕教練羅素(John Russell)在看了泰瑞阻殺的影片後,邀請他來巴爾的摩開球,金鶯的當家捕手喬瑟夫(Caleb Joseph)和卡斯提歐(Welington Castillo)也對泰瑞的影片深受感動,今天賽前還特地和泰瑞進行練習。

喬瑟夫回想起自己在2A打球4年的時光,「那時我真的想放棄了,我沒有錢,連溫飽都有困難,但幸運地很多人仍對我抱持信心,我想泰瑞的一生也是如此。我有個2歲的孩子,如果他遇到和泰瑞相同的情況,我希望他不要放棄,和泰瑞一樣追求自己熱愛的事。」

在一番接捕訓練後,泰瑞參與金鶯賽前開球,他將名人堂投手帕爾默(Jim Palmer)的球接入手套,再流暢地傳給羅素。泰瑞目前在田納西州的康奈斯維爾中學(Cornersville Middle School)擔任捕手,也計畫高中延續棒球夢。

獨臂少年泰瑞接捕。(取自金鶯推特)

