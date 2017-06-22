MLB》超勵志開球！獨臂小捕手接名人堂魔球圓夢（影音）

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〔記者石毓琪／綜合報導〕職棒比賽賽前常找各界人才為比賽投出精采好球，但今天在金鶯主場的開球卻相當特別，因為蹲捕的並非球員，而是一名14歲獨臂少年泰瑞（Luke Terry）。

泰瑞在19個月大時因細菌感染切除右手，雖然只剩下一隻手臂，並沒有抹滅他想成為職業球員的夢想，泰瑞說，「我習慣在接球後把手套放在地上，然後把球從手套拿出來，雖然這些動作稍微慢了點，經過幾年的練習，我已經能輕鬆駕馭了。」

金鶯投捕教練羅素（John Russell）在看了泰瑞阻殺的影片後，邀請他來巴爾的摩開球，金鶯的當家捕手喬瑟夫（Caleb Joseph）和卡斯提歐（Welington Castillo）也對泰瑞的影片深受感動，今天賽前還特地和泰瑞進行練習。

喬瑟夫回想起自己在2A打球4年的時光，「那時我真的想放棄了，我沒有錢，連溫飽都有困難，但幸運地很多人仍對我抱持信心，我想泰瑞的一生也是如此。我有個2歲的孩子，如果他遇到和泰瑞相同的情況，我希望他不要放棄，和泰瑞一樣追求自己熱愛的事。」

在一番接捕訓練後，泰瑞參與金鶯賽前開球，他將名人堂投手帕爾默（Jim Palmer）的球接入手套，再流暢地傳給羅素。泰瑞目前在田納西州的康奈斯維爾中學（Cornersville Middle School）擔任捕手，也計畫高中延續棒球夢。

獨臂少年泰瑞接捕。（取自金鶯推特）

獨臂少年泰瑞接捕。（取自金鶯推特）

獨臂少年泰瑞接捕。（取自金鶯推特）

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