MLB》長期受背傷所苦 「A-Gon」可能退休
2017/06/22 21:37
岡薩雷茲曾在經典賽前主動與大谷翔平交流，讓許多球迷印象深刻。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕道奇球星「A-Gon」岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）近年來飽受背傷困擾，今年只出賽49場，目前仍待在傷兵名單，近日他接受訪問談傷勢，表示自己相當渴望健康，希望今年能夠順利歸隊。
岡薩雷茲說：「我當然想在今年健康復出幫助球隊，但我必須好好思考如何延續棒球生涯，萬一明年我又要面對同樣的傷痛一次怎麼辦？我的合約可能就此結束，無法繼續打球，我當然想上場，但我絕不會帶傷上陣。」
岡薩雷茲在生涯前13個球季從未進入傷兵名單，但背傷已讓他2度進入傷兵名單，他表示，若未來傷勢無法好轉，持續惡化，將在明年合約結束後引退。
岡薩雷茲生涯14年繳出2成89打擊率、309發全壘打、1169分打點，僅差4安就能擠進2000安俱樂部。
相關新聞
- MLB》超勵志開球！獨臂小捕手接名人堂魔球圓夢（影音）
- MLB》跑過頭 費城人外野手本壘前遭刺殺（影音）
- MiLB》最狂慶祝！開轟後脫衣、自拍樣樣來（影音）
- MiLB》林子偉打擊爆發 美媒大讚：破繭而出
- MLB》2年來最速！蓋洛跑出場內全壘打（影音）
推薦新聞
-
中國桌球賽》日本怪物少年又發威 13歲打敗41歲！2017/06/22 22:28
-
中職Live》林威廷開轟猛打賞 5分打點宰獅2017/06/22 22:05
-
MLB》長期受背傷所苦 「A-Gon」可能退休2017/06/22 21:37
-
MLB》超勵志開球！獨臂小捕手接名人堂魔球圓夢（影音）2017/06/22 21:23
-
NBA》補強第一步！傳騎士5年約網羅傳奇控衛2017/06/22 18:56