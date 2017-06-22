MLB》長期受背傷所苦 「A-Gon」可能退休

岡薩雷茲曾在經典賽前主動與大谷翔平交流，讓許多球迷印象深刻。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇球星「A-Gon」岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）近年來飽受背傷困擾，今年只出賽49場，目前仍待在傷兵名單，近日他接受訪問談傷勢，表示自己相當渴望健康，希望今年能夠順利歸隊。

岡薩雷茲說：「我當然想在今年健康復出幫助球隊，但我必須好好思考如何延續棒球生涯，萬一明年我又要面對同樣的傷痛一次怎麼辦？我的合約可能就此結束，無法繼續打球，我當然想上場，但我絕不會帶傷上陣。」

岡薩雷茲在生涯前13個球季從未進入傷兵名單，但背傷已讓他2度進入傷兵名單，他表示，若未來傷勢無法好轉，持續惡化，將在明年合約結束後引退。

岡薩雷茲生涯14年繳出2成89打擊率、309發全壘打、1169分打點，僅差4安就能擠進2000安俱樂部。

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